В Симферополе и Симферопольском районе частично пропало электричество

Свет исчез на несколько часов Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

12 июня в Симферополе и Симферопольском районе возникли перебои с подачей энергии. В пресс-службе государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» сообщили о временных перебоях с электричеством. Причиной отключения энергоснабжения у части абонентов столицы региона и прилегающих населенных пунктов стали повреждения на линиях электропередачи.

Как пояснили в компании, специалисты уже приступили к ликвидации аварии. Ремонтные бригады работают на месте, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию.

По предварительным данным энергетиков, подача электроэнергии всем пострадавшим потребителям должна полностью возобновиться ориентировочно до шести часов вечера. В «Крымэнерго» заверили, что к указанному сроку планируется завершить все восстановительные работы.