Вершина Северной Демерджи. Фото: кадр видео: ГКУ РК «Крым-Спас»/VK

В Республике Крым провели праздничную акцию в честь Дня России.

12 июня смелые, спортивные и выносливые сотрудники Алуштинского отряда «Крым-Спас» водрузили флаг Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи.

День России в Крыму: на вершине горы Северная Демерджи водрузили флаг Российской Федерации Видео: ГКУ РК «Крым-Спас»/Vk

«Эта акция проходит у нас ежегодно. В этот раз мы немножко изменили маршрут и поднимались пешком от перевала МАН (перевал Малой академии наук, ранее Фуна, - от ред.), чуть более четырех километров», - сообщил Дмитрий Русин, начальник Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».