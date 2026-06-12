В Крыму мост через Северо-Крымский канал закроют на ночь

Глава администрации города Армянска уделяет внимание мерам безопасности. Фото: Василий Телиженко/Vk

В мэрии города Армянска, который находится на севере Крыма, усилили меры безопасности. Глава администрации города Армянска Василий Телиженко 12 июня сообщил на своей странице в соцсети, что передвижение по пешеходному мосту через Северо-Крымский канал с 20:00 до 08:00 будет ограничено. И попросил отнестись с пониманием к принятому решению.

Горожане заволновались: «Как людям со смены домой попасть? Они приезжают к 21.00, да и на работу к 7.00».

На что Василий Телиженко ответил: «Организация подвоза работников завода («Крымский Титан», от ред.) согласована и регулируется руководством предприятия».