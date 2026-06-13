Море, палатки и настилы: где в Севастополе туристам обустроят бесплатные места для ночевки

Ласпи Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе наводят порядок на популярных туристических маршрутах. Теперь не придется гадать, где лечь спать у моря, чтобы не нарушать закон и случайно не навредить природе.

В правительстве Севастополя сообщил, что на Большой севастопольской тропе на двух знаменитых стоянках - «Аязьма верхняя» и «Ласпи» монтируют каркасы под новые стенды с правилами поведения на природе. Но главное не это. Здесь же появятся бесплатные деревянные настилы под палатки. Никакой грязи, камней в спину и вытоптанной травы. Цивилизованный кемпинг в диких условиях - вот что обещают туристам.

До конца года на смотровых площадках и в лесной зоне также построят три уютные беседки.

Навигация тоже не подведет. Раньше туристы жаловались, что столбы сгнили, указатели сдуло ветром, а карты в телефоне ловят через раз. Теперь это в прошлом.

На участке от Ласпинского перевала до Байдарских ворот: восстановят 20 старых навигационных столбов; добавят 42 новых; установят 105 табличек; поменяют информационные стенды.

Места для палаток - бесплатно. Беседки - со вкусом. Навигация - понятная. Осталось дождаться, когда все это установят, и можно смело планировать поход.