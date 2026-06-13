МВД Крыма: за 10 дней произошло 53 ДТП с участием детей, двое погибли

ДТП с участием несовершеннолетнего. Фото: Полиция Крыма/MAХ

С 1 по 10 июня 2026 года на территории Республики Крым произошло 53 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. В результате аварий двое детей погибли, еще 62 получили травмы различной степени тяжести.

В ведомстве отметили, что скутеры, мопеды, мотоциклы, квадроциклы и питбайки относятся к источникам повышенной опасности, особенно когда ими управляют несовершеннолетние. К сожалению, участились случаи, когда за руль садятся подростки без водительского удостоверения.

В регионе уже возбуждены уголовные дела на родителей, которые допустили своих чад к управлению транспортными средствами. Речь идет о ст. 151.2 УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни.

Покупка ребенку мотоцикла, скутера или питбайка, если он не достиг 16-летнего возраста, может квалифицироваться как вовлечение в опасные действия. Наказание - от штрафа до лишения свободы до одного года.