Лиса.Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/Vk

В приюте для животных «От сердца к сердцу» города Евпатории ищут хозяев для шустрой Лисы. Она попала в приют 12 мая 2025: изверги завязали ее в полиэтиленовый пакет и оставили умирать под палящим солнцем.

К счастью, ее вовремя заметили неравнодушные люди. В приюте сумели Лису вылечить. Но раны, которые не видны глазу, остались.

- Пережить такое прошлое было очень трудно, и молодая собака заново учится доверять людям, - рассказали КП-Крым в приюте «От сердца к сердцу».

Собака полностью здорова. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/Vk

Она полностью здорова. стерилизована, привита, к поводку приучена. Но главное, что ей нужно, - это дом. Свой человек. Терпеливый, добрый, готовый дать время и тепло.

- Лиса заслужила право быть любимой. Звоните +7 (978) 122-02-03 и приходите знакомиться!