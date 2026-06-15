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НовостиОбщество15 июня 2026 2:16

Погода на 15 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
Алушта

Алушта

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

15 июня на полуострове актуально штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

В Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Тепло 24...26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+24°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +20°...+25 °, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +21°…+24°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Ясно.

В Керчи +22°...+25°, южный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +20°… +24°, южный ветер 5-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +21°…+24°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +24°… +27°, западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Бахчисарае +23°…+25°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +17 …+20 °, в Азовском +23°.