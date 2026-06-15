Погода на 15 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
15 июня на полуострове актуально штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.
В Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Тепло 24...26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+24°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Алуште +20°...+25 °, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Евпатории +21°…+24°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Ясно.
В Керчи +22°...+25°, южный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Феодосии +20°… +24°, южный ветер 5-6 м/с. Ясно.
В Черноморском +21°…+24°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +24°… +27°, западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Бахчисарае +23°…+25°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +17 …+20 °, в Азовском +23°.