Неприступный для врагов: Севастополь празднует День основания города

Севастополь празднует 243-ю годовщину со дня основания Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Севастополь 14 июня празднует День города. Он был создан как форпост Российского государства на Черном моря и всегда считался городом моряков и военных.

С Днем основания города севастопольцев поздравил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что сегодня Севастополь переживает непростые времена и сравнил их с Третьей обороной:

- Но даже под звуки воздушных тревог город остается полным жизни, планов и надежд, - написал Развожаев у себя в соцсетях.

С праздником жителей Севастополя поздравил и глава Крыма. Сергей Аксенов назвал Крым и Севастополь братскими регионами, и напомнил, что Республика Крым всегда готова прийти на помощь Севастополю.