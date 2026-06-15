Киевский режим атаковал мосты между Крымом и Херсонской областью

Украинские беспилотники повредили мосты между Крымом и Херсонской областью Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на понедельник, 15 июня, украинские беспилотники повредили мосты между Крымом и Херсонской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области», – написал руководитель региона.

В частности, один из объектов расположен возле Чонгара. В связи с этим движение через пункт пропуска «Джанкой» полностью перекрыто. Кроме того, поврежден мост, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по этому сооружению также перекрыто.

В настоящее время беспилотная опасность сохраняется. Поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб.

«Противник целенаправленно бьет по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям», – добавил Сальдо.