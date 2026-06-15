За неделю в Крыму произошло 15 ДТП: погибли два человека, 19 пострадали

Два человека погибли и 19 пострадали в результате ДТП в Крыму за неделю Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 8 по 14 июня в результате ДТП, которые произошли в Крыму, погибли два человека. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

За неделю в Крыму произошло 15 ДТП. В результате этих происшествий пострадали 19 человек. Травмы получили 14 взрослых и пятеро детей. Кроме того, еще два человека погибли.

С участием пешеходов произошло пять ДТП. В результате пострадали трое детей и взрослый. Кроме того, еще два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

«Пресечено 198 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что 26 человек сели за руль нетрезвыми повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность.