Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2026 8:01

Аграриев Крыма обеспечат дизельным топливом

Вопрос обеспечения сельхозтоваропроизводителей топливом находится на постоянном контроле
Ирина ГЕРЦ
Крымских сельхозтоваропроизводителей обеспечат дизельным топливом

Крымских сельхозтоваропроизводителей обеспечат дизельным топливом

Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму дан старт уборочной страде ранних зерновых. Первыми в поле вышли аграрии Красногвардейского района - они начали сбор ультраскороспелого ячменя отечественной селекции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Хозяйствам всех форм собственности предстоит обработать более 577 тыс. га под ранними зерновыми и бобовыми. Три главные житницы полуострова - Красногвардейский (81,6 тыс. га), Джанкойский (66,3 тыс. га) и Ленинский (59,6 тыс. га) районы.

Всего в распоряжении аграриев - 1481 зерноуборочный комбайн. Техники, по оценкам специалистов, достаточно. В Совете министров Крыма подчеркивают: вопрос обеспечения сельхозпроизводителей дизельным топливом находится на постоянном контроле, передает «Крымское информационное агентство».

Внутренняя потребность республики в зерне (продовольствие, корма для скота, семенные фонды под урожай 2027 года) составляет 1,1 млн тонн. С учетом переходящих остатков и нового урожая профицит превысит 400 тыс. тонн.