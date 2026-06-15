После ударов по мостам из Херсонской области в Крым можно проехать через Армянск Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

После ударов по мостам, которые ВСУ нанесли в ночь на понедельник, 15 июня, из Херсонской области в Крым можно проехать через Армянск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Как сообщалось ранее, украинские беспилотники повредили мосты между Крымом и Херсонской областью. В частности, один из объектов расположен возле Чонгара. В связи с этим движение через пункт пропуска «Джанкой» полностью перекрыто. Кроме того, поврежден мост, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по этому сооружению также перекрыто.

Позднее Сальдо сообщил, что возобновилось реверсное движение из Геническа на Арабатскую стрелку. Херсонский губернатор попросил людей, которые едут в этом направлении, быть внимательными и спокойными. Руководитель региона добавил, что проезд через пункт пропуска «Джанкой» в настоящее время закрыт.

«Для движения в сторону Крыма используйте маршрут через АПП «Армянск»: Новоалексеевка — Аскания-Нова – Чаплинка – Мирное – Армянск. Также можно двигаться по маршруту: Новоалексеевка – Громовка – Чаплинка – Мирное – Армянск», – написал Сальдо.