Власти Крыма следят за обеспечением аграриев дизельным топливом

В Крыму началась уборочная кампания ранних зерновых культур. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму началась уборка ранних зерновых. Совет министров республики следит за тем, чтобы аграрии получили для этого необходимое количество дизельного топлива.

Сельскохозяйственным предприятиям всех форм собственности предстоит собрать более 577 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. Для выполнения этой задачи у аграриев республики имеется 1 481 зерноуборочный комбайн. По мнению экспертов, этого и другого оборудования достаточно для завершения всех запланированных работ.

«Вопрос обеспечения сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом находится на постоянном контроле Совета министров Республики Крым», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.