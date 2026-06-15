За ночную езду во время воздушных тревог в Крыму будут конфисковывать мотоциклы

В Крыму конфискуют мопеды и мотоциклы за езду во время воздушной тревоги. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За ночную езду на мопедах и мотоциклах во время воздушной тревоги после 22:00 в Крыму будут конфисковывать транспортные средства. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, есть информация, что некоторые молодые люди работают водителями мопедов и мотоциклов во время тревог, получая за это небольшие деньги. Такие действия будут рассматриваться крайне серьезно, а транспортные средства, создающие шум, немедленно конфискуются. Он отметил, что шум не только нарушает общественный порядок, но и представляет угрозу национальной безопасности, так как злоумышленники могут использовать его как прикрытие во время атак дронов.

«Если ваш ребенок работает на врага, то он должен понести ответственность», — заявил Крючков.