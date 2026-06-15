Севастополец призывал ударить по Балаклавской ТЭЦ: его могут посадить на семь лет

В Севастополе местного жителя 1969 года рождения подозревают в публичных призывах к совершению террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и городу-герою.
В мессенджере Telegram севастополец написал комментарий, содержащий призыв нанести удар по Балаклавской ТЭЦ. Была проведена лингвистическая экспертиза. Исследование подтвердило, что в сообщении содержатся признаки призывов к терроризму.
Было возбуждено уголовное дело. Севастопольца задержали сотрудники крымского Погрануправления ФСБ. Дома у горожанина изъяли компьютер. Согласно законодательству, подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.