Симферополец приговорен к 17 годам строгого режима за госизмену и хранение взрывчатки

В Севастополе суд вынес приговор по делу о государственной измене. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Севастопольский суд вынес приговор 50-летнему жителю Симферополя за государственную измену и незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Суд установил, что мужчина тайно сотрудничал с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По его заданию он приехал в Севастополь, чтобы забрать из тайника в Гагаринском районе взрывчатое вещество весом более 1,4 кг и взрывное устройство. Затем он должен был перенести их в новый тайник в городе и сообщить точные координаты.

Крымчанина приговорили к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили ограничение свободы на один год и штраф 300 тысяч рублей.