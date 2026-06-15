Роспотребнадзор предупредил крымчан об опасности трихинеллеза в мясе

Заразиться глистами можно чаще всего через продукты питания Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе напомнили жителям полуострова о серьезных рисках, связанных с употреблением мяса, не прошедшего должную проверку и обработку.

Как сообщили в ведомстве, основным источником заражения паразитами (гельминтами) является мясная продукция. Особенно опасны свинина, говядина, а также мясо диких животных - кабана, лося и медведя. Употребление недостаточно прожаренных или проваренных продуктов может привести к таким тяжелым заболеваниям, как трихинеллез, токсоплазмоз, тениоз и эхинококкоз.

Особое внимание в Роспотребнадзоре уделяют трихинеллезу, который может привести к инвалидности и даже смерти.

«Трихинеллез считается одним из самых тяжелых видов гельминтоза. Личинки сохраняют жизнеспособность даже после трех часов кипячения», - подчеркнули специалисты в беседе с «Крымской газетой».

Чтобы минимизировать риски, ведомство настоятельно рекомендует покупать мясо только в местах официальной торговли, где есть документы, подтверждающие безопасность товара, не пробовать сырой мясной фарш, не есть мясо диких животных без ветеринарно-санитарной экспертизы.