«Дали жару»: в Ялту с концертом приехала группа «Лесоповал»

Фото: «МК в Крыму»

Легендарная группа «Лесоповал» завершила свой крымский гастрольный тур ярким концертом в Ялте. Выступление прошло на сцене театра имени Чехова, собрав многочисленных поклонников творчества коллектива.

Как рассказали музыканты в интервью «МК в Крыму», гастроли по полуострову получились насыщенными.

«Мы, признаюсь честно, успели дать жару! Два дня подряд выступали в Симферополе, потом волной прокатились по Керчи, Севастополю, и, наконец, наш финальный концерт этого крымского тура - в Ялте», - поделился продюсер группы Игорь Барыкин.

По словам артистов, крымская публика встречала их с огромным воодушевлением.

«Это было настоящее неистовство эмоций: приняли замечательно, очень тепло. Представьте: уже с первой песни аплодисменты, крики, овации - от зала к залу!» - подчеркнули музыканты.

Предыдущий тур группы по полуострову проходил в 2019 году. На этот раз музыканты отметили, что коллектив заметно изменился в лучшую сторону: укрепилась дисциплина, артисты ведут здоровый образ жизни, что позволяет им выдерживать плотный гастрольный график.

Артисты поблагодарили ялтинцев за теплый прием и пообещали постараться приехать в Крым снова.