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НовостиОбщество15 июня 2026 13:40

Причину гибели деревьев в Детском парке Симферополя установят эксперты

Договор на обследование деревьев заключен с КФУ им. Вернадского
Юлия МАРКИНА
Эксперты выяснят, почему погибли деревья в Детском парке Симферополя.

Эксперты выяснят, почему погибли деревья в Детском парке Симферополя.

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Засохшие деревья в обновленном Детском парке Симферополя обследуют специалисты. Об этом КП-Крым рассказали в МБУК «Парки столицы». Договор на проведение соответствующей экспертизы заключен с КФУ им. Вернадского.

- После того как специалисты-биологи завершат исследования, будет установлена точная причина гибели деревьев и приняты меры, - сообщили в пресс-службе компании.

Там также заверили, что гибель деревьев не связана с работами по благоустройству территории парка, а кроме того, исключено антропогенное воздействие человека.

Напомним, обновленный Детский парк в Симферополе открыли после благоустройства 1 мая. Спустя месяц местные жители стали замечать, что многие деревья вдоль аллей погибли и так и не покрылись зеленой листвой.