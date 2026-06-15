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НовостиОбщество15 июня 2026 13:47

На завершение капремонта автостанции в Ялте потратят 374,5 млн рублей

Работы выполнят до конца года
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

В Ялте планируют завершить капитальный ремонт автостанции, на эти цели потратят более 374,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «Теплостройсервис». Компания должна завершить капремонт автостанции «Ялта». Она находится на улице Московской, 8. За выполнение работ организация получит 374 540 000 рублей.

«Предельный срок, на который заключается Контракт, – 31 декабря 2026 года», – говорится в распоряжении.