В Судаке начался капремонт дороги Солнечная Долина – Прибрежное

Фото: пресс-служба администрации Судака

В Судаке начался капитальный ремонт автодороги Солнечная Долина – Прибрежное. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.

По словам градоначальника, эта дорога имеет важное значение для жителей и гостей Судака. Объект обеспечивает транспортную доступность населенных пунктов и объектов туристической инфраструктуры. Рабочие обновят дорожное покрытие, укрепят основание, а также обустроят обочины.

«Реализация проекта позволит повысить комфорт и безопасность передвижения для автомобилистов и пассажиров», – написал Чебышев.

Руководитель администрации попросил жителей внимательно относиться к ограничениям движения, связанным с ремонтом.