Минэнерго России уделяет особое внимание доставке ГСМ в Крым

Власти решают проблемы с доставкой ГСМ в Крым и новые регионы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство энергетики России уделяет особое внимание поставкам горюче-смазочных материалов в Крым и приграничные регионы. В ведомстве отметили, что возникающие логистические сложности решаются оперативно.

«Особое внимание уделяется доставке ГСМ в Крым, воссоединенные и приграничные регионы. Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке», — сообщает пресс-служба ведомства.

Топливо для сельского хозяйства поступает регулярно. Производство и доставка светлых нефтепродуктов полностью покрывают нужды аграриев. Взаимодействие между ведомствами обеспечивает стабильное снабжение горюче-смазочными материалами для сезонных работ по всей стране.