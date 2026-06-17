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НовостиОбщество17 июня 2026 2:04

Погода на 17 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
Симферополь

Симферополь

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

17 июня на полуострове в западных районах сохранится высокая пожарная опасность

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Тепло 24...26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+23°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +22°...+25 °, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +21°…+24°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +22°...+25°, северный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Феодосии +20°… +24°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +21°…+24°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +25°… +28°, западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +20°…+25°, западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +14 …+20 °, в Азовском +24°.