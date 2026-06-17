Погода на 17 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
17 июня на полуострове в западных районах сохранится высокая пожарная опасность
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Тепло 24...26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+23°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Алуште +22°...+25 °, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +21°…+24°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +22°...+25°, северный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Феодосии +20°… +24°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +21°…+24°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +25°… +28°, западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +20°…+25°, западный ветер 3-4 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +14 …+20 °, в Азовском +24°.