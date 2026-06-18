Погода на 18 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
18 июня на полуострове в западных районах сохранится высокая пожарная опасность
В Симферополе переменная облачность. Дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 24...26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+23°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Алуште +22°...+26 °, юго-западный ветер 1-2 3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +21°…+25°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +22°...+25°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +20°… +25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +21°…+22°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +25°… +26°, северный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +23°…+26°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море +13 …+21 °, в Азовском +23°.