Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2026 2:02

Погода на 18 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
Алушта

Алушта

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

18 июня на полуострове в западных районах сохранится высокая пожарная опасность

В Симферополе переменная облачность. Дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 24...26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+23°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +22°...+26 °, юго-западный ветер 1-2 3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +21°…+25°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +22°...+25°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +20°… +25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +21°…+22°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +25°… +26°, северный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +23°…+26°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +13 …+21 °, в Азовском +23°.