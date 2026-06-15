Стало известно, где в Крыму чаще всего работают без официального оформления

Стройка, уборка, подработки - лидеры по «работе в черную» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Строительные площадки, ручной труд и разовые подработки остаются лидерами по неофициальной занятости. Об этом в эфире «Радио Крым» заявила HR-специалист и эксперт по рынку труда Оксана Волкина.

По словам Волкиной, теневой найм процветает там, где можно обойтись без строгих формальностей. В первую очередь это: работа на стройках, подсобная работа, клининг и уборка.

«Там, где нет необходимости в жестком официальном оформлении. Где не нужна, например, медицинская книжка, где отсутствует прямой контакт с потребителями и нет больших рисков для клиентов», - подчеркнула Оксана Волкина.