В Крыму опровергли информацию о высадке украинского десанта

В Крыму опровергли слухи о высадке украинского десанта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Советник главы Республики Крым Олег Крючков назвал ложью и провокацией сообщения о возможной высадке украинского десанта и сухопутных операциях на территории полуострова. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

Крючков утверждает, что сухопутная операция в Крыму невозможна, а системы ПВО оперативно оповещают о потенциальных угрозах. Он призвал граждан верить исключительно официальным источникам информации и заверил, что все предпринимаемые меры нацелены на поддержание безопасности и стабильности в регионе.