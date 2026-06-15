Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит15 июня 2026 15:27

В Крыму опровергли информацию о высадке украинского десанта

Советник главы республики назвал такие данные ложными и провокационными
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Крыму опровергли слухи о высадке украинского десанта.

В Крыму опровергли слухи о высадке украинского десанта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Советник главы Республики Крым Олег Крючков назвал ложью и провокацией сообщения о возможной высадке украинского десанта и сухопутных операциях на территории полуострова. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

Крючков утверждает, что сухопутная операция в Крыму невозможна, а системы ПВО оперативно оповещают о потенциальных угрозах. Он призвал граждан верить исключительно официальным источникам информации и заверил, что все предпринимаемые меры нацелены на поддержание безопасности и стабильности в регионе.