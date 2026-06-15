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НовостиЧто происходит15 июня 2026 17:33

В западных районах Крыма с 16 по 19 июня сохранится высокая пожарная опасность

В этот период строго запрещено разведение костров
Анастасия БУРМИСТРОВА
До 19 июня в западных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность.

До 19 июня в западных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Крыма выпустило предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, которые сохранятся в течение четырех дней.

По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 16 по 19 июня в западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность. В южных районах и Севастополе также ожидается повышенный риск пожаров.

С 1 апреля на всем полуострове начался пожароопасный сезон. В это время строго запрещено разводить костры и проводить работы с открытым огнем.