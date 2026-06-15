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НовостиЧто происходит15 июня 2026 17:55

Беспилотники ВСУ уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями

С 8:00 до 20:00 ПВО сбили 74 украинских дрона над территорией России
Анастасия БУРМИСТРОВА
Дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников на Крым.

Дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников на Крым.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение дня 15 июня российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 74 беспилотных летательных аппарата ВСУ над различными регионами России.

По данным Минобороны страны, вражеские БПЛА ликвидированы в период с 8:00 до 20:00. Украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были замечены в воздушном пространстве над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Курской, Смоленской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.