Беспилотники ВСУ уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями

Дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников на Крым. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение дня 15 июня российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 74 беспилотных летательных аппарата ВСУ над различными регионами России.

По данным Минобороны страны, вражеские БПЛА ликвидированы в период с 8:00 до 20:00. Украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были замечены в воздушном пространстве над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Курской, Смоленской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.