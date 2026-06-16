В Ялте загорелся двухэтажный дом: пострадали два человека

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В ночь на вторник, 16 июня, в Ялте загорелся двухэтажный многоквартирный дом, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

На улице Сосновой загорелся дом. На место прибыли пожарные. К тому времени площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К тушению огня привлекли около 50 человек и 17 единиц техники. Позднее пожар локализовали. К тому времени площадь возгорания увеличилась до 560 квадратных метров.

«Произошло частичное обрушение кровли. По предварительным данным, пострадали 2 человека», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что в 3.30 было ликвидировано открытое горение.

В пресс-службе крымской прокуратуры сообщили, что контролируют ход проверки по факту случившегося.

«Точная причина пожара устанавливается», – говорится в сообщении.