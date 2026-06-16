Погода на 16 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
16 июня на полуострове в западных районах сохранится высокая пожарная опасность
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
В Севастополе переменная облачность. Дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Тепло 24...26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+22°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.
В Алуште +20°...+24 °, юго-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, дождь.
В Евпатории +21°…+22°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Керчи +22°...+23°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, дождь.
В Феодосии +20°… +22°, юго-западный ветер 5-6 м/с. Пасмурно, дождь.
В Черноморском +21°…+23°, западный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +21°… +23°, западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, дождь.
В Бахчисарае +20°…+21°, западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.
Температура воды в Черном море +17 …+20 °, в Азовском +24°.