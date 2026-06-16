Бывшего крымского депутата Госдумы от Крыма Бальбека освободили из-под стражи

Суд освободил из-под стражи бывшего депутата Госдумы от Крыма Бальбека Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Киевский районный суд Симферополя освободил из-под стражи бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Об сообщил адвокат Алексей Анохин.

По его словам, суд отменил меру пресечения. Бывшего парламентария освободили из-под стражи. Ему назначили другую меру пресечения – запрет определенных действий.

«Судебный процесс по нему будет продолжаться, но фактически Руслан Бальбек будет находиться на свободе», – сказал Анохин агентству РИА Новости.

Адвокат заверил, что с его подзащитным все в порядке.

Ранее Бальбека объявляли в федеральный розыск. В сентябре 2025 года бывшего депутата задержали в Кабардино-Балкарии. Экс-парламентарию инкриминируют клевету, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни.