Вышел из дома и не вернулся: в Симферополе ищут 75-летнего Александра Доценко

Александр Доценко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/ Vk

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

«Пропал Доценко Александр Иванович, 75 лет, город Симферополь».

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Пожилой человек 15 июня 2026 года ушел из дома и не вернулся. Приметы: 175 см. рост, худощавый, седые волосы, серо-голубые глаза. Александр Доценко был одет в темно-синюю джинсовую рубашку, черные брюки, и коричневые мокасины.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о текущем местонахождении Александра Ивановича, волонтеры настоятельно просят не оставаться равнодушными и передать данные по телефону горячей линии отряда. Связаться с координаторами можно круглосуточно по номеру 8 (800) 700-54-52, который работает бесплатно во всех регионах России, или же набрать экстренный номер службы спасения 112.