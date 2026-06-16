В Крыму собираются ужесточить наказание за помощь киевскому режиму Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму могут ужесточить наказание за помощь киевскому режиму и распространение информации о снабжении топлива. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, власти могут принять новые законодательные инициативы. Они коснутся людей, которые помогают враждебным силам. Кроме того, наказывать собираются за распространение информации, которая подрывает безопасность Крыма.

«Такие действия – прямой удар по интересам нашей страны», – заявил Крючков.