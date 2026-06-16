Волонтеры из Новосибирска вывезли кошку из зоны СВО и сделали ее талисманом школы

Кошечка стала талисманом школы ветеринара. Фото: предоставлено Татьяной Власовой

Благотворительный фонд, известный помощью животным в Новосибирской области, уже несколько лет ведет работу в зоне специальной военной операции. Почти у каждого бойца в блиндаже есть питомец, и волонтеры регулярно отправляют на передовую корма и лекарства, а иногда и вывозят «хвостиков» в безопасные регионы

Как рассказала корреспонденту Горсайта волонтер фонда «Вивавет» Татьяна Власова, история помощи началась с кошки Пуши. Около трех лет назад активистке позвонил участник СВО Антон: во время обстрела дикой кошке, прибившейся к полку, оторвало лапу. Местные приюты помочь не могли.

Татьяна настояла на эвакуации животного в Новосибирск. Кошка несколько дней сидела под шкафом и боялась людей.

Социализация заняла много времени, но сейчас Пуша стала настоящим талисманом школы юного ветеринара, где о ней заботятся дети. Свою новую семью животное пока не обрело, хотя желающих было достаточно. Волонтеры надеются, что после возвращения с СВО питомицу заберет тот самый боец Антон.