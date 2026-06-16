Феодосию и Ялту свяжут морским сообщением

Судно «Комета» начнет курсировать между Феодосией и Ялтой с 20 июня Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» начнет курсировать между Феодосией и Ялтой с субботы, 20 июня. Об этом сообщается на сайте по продаже билетов «Комета Экспресс».

В компании назвали запуск морского сообщения из Феодосии в Ялту и обратно одним из важнейших этапов возрождения пассажирского судоходства в Черном море. Для поездок планируют использовать судно на 120 мест. Отправление из Феодосии в Ялту запланировано на девять утра, а обратно – на 16.00. Время в пути составит 2,5 часа. «Комета» будет курсировать каждый день.