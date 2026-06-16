В Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и ветер: объявлено экстренное предупреждение

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В связи с непогодой в Крыму объявили экстренное предупреждение на вторник, 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
По данным синоптиков, погода испортится во второй половине дня.
«В Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град», – рассказали в министерстве.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что скорость ветра будут достигать 15-20 м/с. Этот прогноз также будет актуален и вечером.
В такую погоду в Крыму могут произойти аварии на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, возможны нарушения транспортного сообщения и подтопления территорий. В регионе также могут упасть деревья, рекламные щиты и другие конструкции.