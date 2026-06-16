В Крыму собираются переименовывать улицы

Константинов: в Крыму могут переименовать улицы и общественные пространства Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму могут переименовать некоторые улицы, учреждения и общественные пространства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Руководитель парламента рассказал, что принял участие в заседании Ливадийского клуба. Оно состоялось в рамках фестиваля «Великое русское слово».

«Был рассмотрен вопрос, связанный с изменением названий крымских улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории нашего Отечества», – рассказал Константинов.

По его мнению, в регионе нужно провести ревизию, а также рассмотреть возможность переименования. Председатель Госсовета добавил, что таким объектам нужно присвоить имена выдающихся военачальников, деятелей культуры и ученых. Константинов сообщил, что этот вопрос детально изучит парламентский Комитет по патриотическому воспитанию и молодежной политике.

«Конечно, мы не должны уподобляться нацистам, уничтожающим прошлое. Но к истории необходимо относиться внимательно, скрупулезно, расставляя правильные акценты», – заключил глава крымского Госсовета.