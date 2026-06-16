В Крыму женщина передавала СБУ данные о научных учреждениях: ее могут посадить на 20 лет

В Крыму россиянку 1967 года рождения, передававшую СБУ данные о деятельности научных и образовательных учреждений, задержали за госизмену. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
Задержанная – уроженка Луганской области. Ее завербовала СБУ. Произошло это в тот момент, когда женщина пересекала украинско-польскую границу. По заданию куратора подозреваемая собирала данные о деятельности научных, образовательных и других учреждений, расположенных в Крыму и ЛНР. Как пояснили в ФСБ, женщина имела туда доступ по работе. Сведения подозреваемая передавала киевскому режиму.
Было возбуждено уголовное дело. Женщину задержали сотрудники ФСБ. Суд заключил подозреваемую под стражу. Согласно законодательству, фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.