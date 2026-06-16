В Крыму женщина передавала СБУ данные о научных учреждениях: ее могут посадить на 20 лет

Фото: кадр видео ЦОС ФСБ России

В Крыму россиянку 1967 года рождения, передававшую СБУ данные о деятельности научных и образовательных учреждений, задержали за госизмену. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Задержанная – уроженка Луганской области. Ее завербовала СБУ. Произошло это в тот момент, когда женщина пересекала украинско-польскую границу. По заданию куратора подозреваемая собирала данные о деятельности научных, образовательных и других учреждений, расположенных в Крыму и ЛНР. Как пояснили в ФСБ, женщина имела туда доступ по работе. Сведения подозреваемая передавала киевскому режиму.

В Крыму женщину задержали за передачу СБУ данных о научных учреждениях

Было возбуждено уголовное дело. Женщину задержали сотрудники ФСБ. Суд заключил подозреваемую под стражу. Согласно законодательству, фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.