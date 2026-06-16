Строительство автодороги в обход Алушты вышло на финальную стадию

Фото: правительство Крыма

Строительство автодороги в обход Алушты близится к завершению. Ожидается, что работы над магистралью длиной 7,8 км закончатся к концу 2026 года, и трасса будет открыта для движения.

Несмотря на небольшую протяженность участка, реализация проекта оказалась сложной из-за особенностей горного рельефа. На участке дороги уже построено множество искусственных сооружений, в том числе две многоуровневые развязки, мост через реку Улу-Узень, виадук высотой 35 метров и семь путепроводов.

Новая трасса разгрузит город и улучшит логистику как для местных жителей, так и для гостей полуострова, что особенно важно в курортный сезон.