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НовостиЧто происходит16 июня 2026 10:36

В Красноперекопском районе бродячая собака укусила трехлетнюю девочку: ей заплатят 50 тысяч рублей

Бродячая собака укусила трехлетнюю девочку в Красноперекопском районе Крыма
Алексей ЕЛАГИН
Бродячая собака укусила трехлетнюю девочку в Красноперекопском районе Крыма

Бродячая собака укусила трехлетнюю девочку в Красноперекопском районе Крыма

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красноперекопском районе Крыма бродячая собака укусила трехлетнюю девочку, ей выплатят компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В надзорное ведомство обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее дочь укусила бродячая собака. Это произошло на детской площадке.

«В результате произошедшего девочка испытала физические и нравственные страдания, испугалась, почувствовала боль от укуса», – говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд исковое заявление. В пользу ребенка взыскали компенсацию морального вреда. Девочке заплатят 50 тысяч рублей.