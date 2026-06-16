В Красноперекопском районе бродячая собака укусила трехлетнюю девочку: ей заплатят 50 тысяч рублей

Бродячая собака укусила трехлетнюю девочку в Красноперекопском районе Крыма Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красноперекопском районе Крыма бродячая собака укусила трехлетнюю девочку, ей выплатят компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В надзорное ведомство обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее дочь укусила бродячая собака. Это произошло на детской площадке.

«В результате произошедшего девочка испытала физические и нравственные страдания, испугалась, почувствовала боль от укуса», – говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд исковое заявление. В пользу ребенка взыскали компенсацию морального вреда. Девочке заплатят 50 тысяч рублей.