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НовостиЧто происходит16 июня 2026 11:20

Крымчанка получила срок за хранение контрафактной табачной продукции на 2 млн рублей

Немаркированную никотиносодержащую продукцию она планировала перепродать
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: прокуратура Крыма

Фото: прокуратура Крыма

Суд вынес приговор жительнице Симферополя за хранение контрафактной никотиносодержащей продукции на сумму 2 миллиона рублей.

В период с июля по октябрь 2025 года женщина купила и хранила немаркированную никотиносодержащую продукцию на сумму в 2 миллиона рублей, планируя ее последующую реализацию. Суд вынес приговор и приговорил ее к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, ей запрещено заниматься продажей табачных изделий в течение двух лет. Приговор еще не вступил в законную силу.