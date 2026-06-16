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НовостиЧто происходит16 июня 2026 12:50

Над Крымом и другими регионами сбили больше 150 беспилотников

Средства ПВО уничтожили 151 беспилотник над Крымом и другими регионами 16 июня
Алексей ЕЛАГИН
Средства ПВО уничтожили 151 беспилотник над Крымом и другими регионами 16 июня

Средства ПВО уничтожили 151 беспилотник над Крымом и другими регионами 16 июня

Фото: REUTERS.

Во вторник, 16 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 151 беспилотник над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с семи утра до двух часов дня.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом. БПЛА также уничтожили над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской и Калужской областями, а также над Московским регионом и Кубанью.