Мотоциклистам запретили ездить в Крыму по ночам

За исполнением указа будет следить Министерство внутренних дел. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении запрета на ночное передвижение на мототехнике. Соответствующий указ опубликован 16 июня на официальном сайте правительства республики.

Согласно тексту документа, с 17 июня 2026 года на территории Республики Крым вводится ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и другой мототехники в период с 20:00 до 06:00. Указ будет действовать до особого распоряжения.

«Основная цель предпринимаемых мер – обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов», – подчеркнул Аксенов.

Исполнение указа будет контролировать Министерство внутренних дел.