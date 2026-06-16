Принцип «20 на 80»: нутрициолог рассказала об идеальном завтраке

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Эксперт по питанию Эльвира Тухватуллина объяснила, как сделать завтрак полезным без жестких ограничений. Главное, по ее словам - помнить о «еде для радости». Любимые лакомства допустимы, если соблюдать меру.

Секрет сбалансированного завтрака - принцип «80 на 20»: 80% тарелки должны занимать полезные продукты: злаки, мясо, рыба, яйца, овощи. А 20% можно оставить для вкусностей. При этом тарелку стоит делить на три части: половина - овощи, четверть - белок, четверть - сложные углеводы.

Нутрициолог развеяла миф о вреде дрожжевого хлеба - при выпечке дрожжи погибают и не влияют на организм. Также она опровергла необходимость пить воду за полчаса до еды: это полезно не всем. А завтракать строго в первый час после пробуждения, по мнению эксперта, не обязательно - все зависит от самочувствия, передает «Кубань 24».

Главная ошибка - нехватка белка, которая ведет к потере мышечной массы и тяге к сладкому. Здоровый завтрак - это баланс, а не запреты, резюмировала специалист.