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НовостиОбщество16 июня 2026 15:07

В Симферополе объяснили, почему Детский парк будут закрывать на ночь

Детский парк в Симферополе будет закрыт на ночь в целях безопасности
Ирина ГЕРЦ
С 23:00 до 6:00 доступ на территорию Детского парка будет закрыт – все входы на территорию будут полностью заблокированы

С 23:00 до 6:00 доступ на территорию Детского парка будет закрыт – все входы на территорию будут полностью заблокированы

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 23:00 до 6:00 вход в Детский парк крымской столицы будет закрыт. Как пояснили в МБУК «Парки столицы», решение принято для борьбы с вандализмом и в целях антитеррористической безопасности, поскольку парк является объектом с массовым пребыванием детей.

После реконструкции за 26 миллионов рублей в парке появились новые фонтаны и освещение, однако уже зафиксированы случаи поломок скамеек и качелей. В мае заключены контракты с ЧОП на сумму более 8,6 млн рублей — охрана будет круглосуточно дежурить на двух постах и обходить территорию каждый час. Парковка у Дворца пионеров останется открытой круглосуточно, сообщает «Крымская газета».

Аналогичная практика закрытия парков ночью действует в Нижнем Новгороде, Новочеркасске и некоторых зарубежных городах.