Торговые сети Севастополя расширили список социально значимых товаров

Фото: правительство Севастополя

Перечень социально значимых товаров с фиксированной стоимостью увеличили в крупных торговых сетях Севастополя, сообщает пресс-служба правительства региона.

Три ведущие торговые сети — «Яблоко», «Фреш» и «Лидер» — расширили ассортимент, включив в него продукты питания и товары детской гигиены. Эти продукты можно отличить по голубым ценникам. Полный список доступен в «Уголке покупателя» в каждом магазине из этой сети.

«Запасов в магазинах достаточно: каждый день идут поставки со свежими продуктами», — отметили в пресс-службе регионального правительства.