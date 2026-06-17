Причиной крушения бомбардировщика под Иркутском назвали отказ двигателей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Боханском районе Иркутской области недалеко от села Каменка потерпел крушение военный бомбардировщик Ту-22М3. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Экипаж из четырех человек успел катапультироваться.

Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, летчики уводили падающую машину от населенного пункта. Жители села Каменка не пострадали, здания не повреждены.

Всех четверых членов экипажа доставили в больницу Иркутска. Состояние троих врачи оценивают как легкое, четвертый пострадал сильнее, но его жизни ничего не угрожает, передают наши коллеги из «АиФ-Иркутск».

Предварительная причина крушения - отказ двигателей. На месте падения вспыхнуло топливо, огонь охватил около 400 квадратных метров, пожар был оперативно потушен.

Это уже третье крушение Ту-22М3 в регионе за последние два года. В апреле 2025 года бомбардировщик разбился под Иркутском, тогда один из летчиков погиб. Летом 2024 года аналогичное происшествие унесло жизнь штурмана. В обоих случаях причиной называли техническую неисправность. Все подробности нынешнего ЧП предстоит выяснить экспертам Министерства обороны.