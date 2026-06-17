В Севастополе отражают атаку ВСУ: сбит украинский беспилотник

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В среду, 17 июня, в Севастополе сбили один украинский беспилотник. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 9.22. Общественный транспорт в городе-герое прекратил движение.
Позднее губернатор сообщил, что в Севастополе отражают атаку ВСУ. В городе работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.
«Сбит 1 БПЛА в районе Сапун-горы», – написал Развожаев.
Глава Севастополя призвал горожан сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.