В Севастополе отражают атаку ВСУ: сбит украинский беспилотник

Развожаев сообщил о сбитом украинском беспилотнике в Севастополе 17 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 17 июня, в Севастополе сбили один украинский беспилотник. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 9.22. Общественный транспорт в городе-герое прекратил движение.

Позднее губернатор сообщил, что в Севастополе отражают атаку ВСУ. В городе работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

«Сбит 1 БПЛА в районе Сапун-горы», – написал Развожаев.

Глава Севастополя призвал горожан сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.