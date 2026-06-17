Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В среду, 17 июня, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 9.22. Общественный транспорт в городе-герое прекратил движение. Позднее губернатор сообщил, что в Севастополе отражают атаку ВСУ. В городе работали средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. В районе Сапун-горы сбили беспилотник.
В 10.20 стало известно, что опасность миновала.
«Отбой воздушной тревоги!», – написал Развожаев.
Общественный транспорт в Севастополе возобновляет движение.