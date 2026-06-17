Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги 17 июня Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 17 июня, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 9.22. Общественный транспорт в городе-герое прекратил движение. Позднее губернатор сообщил, что в Севастополе отражают атаку ВСУ. В городе работали средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. В районе Сапун-горы сбили беспилотник.

В 10.20 стало известно, что опасность миновала.

«Отбой воздушной тревоги!», – написал Развожаев.

Общественный транспорт в Севастополе возобновляет движение.