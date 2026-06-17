Аксенов изменил указ о запрете езды на мотоциклах в Крыму по ночам Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму изменили указ о запрете на ночное передвижение на мототехнике. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, руководитель региона подписал указ, согласно которому со среды, 17 июня, в Крыму вводится ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и другой мототехники. Изначально речь шла о периоде с восьми вечера до шести утра. Сообщалось, что этот указ будет действовать до особого распоряжения. Как пояснял Аксенов, такие меры приняты в целях обеспечения общественной безопасности, а также охраны различных объектов.

Позднее глава Крыма сообщил, что в указ внесли изменения.

«Ограничения будут действовать в период с 22.00 до 6.00», – уточнил Аксенов.